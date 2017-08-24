بعثة الحج الأمنية الأردنية : الجهات العاملة في مدينة الحجاج بحالة عمار جمعت ما بين الدقة في العمل والسرعة في الأداء

أثنت بعثة حج المديرية العامة لقوات الدرك في المملكة الأردنية الهاشمية, على جهود العاملين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، وتقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو نائبه – حفظهما الله – ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار, وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .

وأكدوا في حديثهم لوكالة الأنباء السعودية, أن الجهات العاملة في مدينة الحجاج جمعت ما بين الدقة في العمل والسرعة في الأداء, إضافة إلى حسن الاستقبال وسلاسة الإجراءات التي تمت لهم .

وقال مفتي الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس بعثة الحج العسكرية العميد الدكتور ماجد العسوفي: إننا عاجزين عن الشكر والثناء بما وجدناه في مدينة الحجاج من حسن استقبال وكرم ضيافة من قبل إخواننا وأشقاؤنا في المملكة العربية السعودية وما وفرت من خدمات مميزة أسهمت في سرعة الدخول إلى المملكة لأداء مناسك الحج, مؤكداً أن هذا ليس بمستغرب من إخواننا المتواجدين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار من عسكريين ومدنيين .

وأعرب العميد العسوفي باسمه وباسم بعثة الحج الأردنية عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو نائبه ولسمو وزير الداخلية على ما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام القادمين إليها من أصقاع العالم, منوهاً بالدور الكبير لسمو أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ ومتابعتهم لجميع هذه الخدمات التي تقدم بالمنفذ لضيوف الرحمن .

من جهته نوه رئيس بعثة حج قوات الدرك العقيد زيد محمد الجرادات, بالإجراءات التنظيمية التي شاهدها في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار, إذ تؤكد للجميع أن المملكة العربية السعودية حكومتاً وشعباً تعني ما تقوله وتتخذه من شعارات دائمة تفخر وتفاخر من خلالها بخدمة ضيوف الرحمن .

وأضاف: شاهدنا في مدينة الحجاج خدمات نوعية ومميزة بدءاً بالخدمات الأمنية والخدمية, بالإضافة إلى المعاملة الطيبة التي لمسنها من العاملين فيها كافة، ونحمد الله على أن وفقنا للوصول إلى مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ونسأله سبحانه أن يبلغنا حرمه الآمن والمشاعر المقدسة أعزةً مطمئنين .

وفي ذات السياق, أوضح العقيد محمد الشواره من جهاز الأمن الأردني, أن حسن الاستقبال وحسن الضيافة لحجاج بيت الله الحرام متأصل في أبناء المملكة العربية السعودية عبر التاريخ, وهذا العام وجدنا تطور في العمل وسرعة في الأداء والإنجاز, مشيراً إلى أن هناك سلاسة في الإجراءات يقابلها عمل تنظيمي وأمني عالي المستوى, مشيداً بمستوى الدقة والانضباطية التي ظهر عليها جميع العاملين , فلا يوجد هناك تساهل مخل بالمنظومة الأمنية والخدمية , ولا تدقيق يعكر صفو الحاج أو يعطل شؤونه .

ونوه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية, وحرص حكومة المملكة العربية السعودية على راحة ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات لهم, إضافة إلى تسخير الإمكانات كافة لضيوف الرحمن القادمين عبر منافذها البرية والبحرية والجوية .

من جهتهم نوه النقيب محمد الشويات والملازم أول طارق العرمال والملازم ماجد الزعبي, بالخدمات التي قدمت لهم في مدينة الحجاج أثناء قدومهم, مزجين شكرهم العميق لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على ما يقدمه للمسلمين من جميع أقطار المعمورة