 الجمارك السعودية تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجمارك السعودية تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى

الجمارك السعودية تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى
واس - الرياض

تواصل الجمارك السعودية العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438هـ في جميع المنافذ الجمركية “البرية، الجوية، البحرية” لإنهاء الإجراءات الجمركية للواردات والصادرات .
وتدعو الجمارك شركائها في العمل الجمركي ذات العلاقة بإجراءات التخليص على البضائع من مستوردين ومصدرين ووكلاء ملاحة ومخلصين جمركيين إلى الاستفادة من هذا التنظيم لإنهاء إجراءات البضائع الواردة والصادرة عبر المنافذ الجمركية (البرية ، الجوية ، البحرية).
ويأتي هذا الترتيب حرصا من الجمارك السعودية على تقليص فترة بقاء البضائع في المنافذ الجمركية ولتفادي حدوث أي تكدس بعد انتهاء إجازة العيد وضمانا لاستمرار تدفق الواردات والصادرات أثناء الإجازة دون توقف مما يسهم في توفير السلع للمواطنين وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير وما يترتب على ذلك من انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني .

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