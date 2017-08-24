 فايز بن دمخ يعلن إطلاق قناة إخبارية جديدة تشهر سيف الحياد لتحارب الفتنة الإعلامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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فايز بن دمخ يعلن إطلاق قناة إخبارية جديدة تشهر سيف الحياد لتحارب الفتنة الإعلامية

فايز بن دمخ يعلن إطلاق قناة إخبارية جديدة تشهر سيف الحياد لتحارب الفتنة الإعلامية
المناطق - متابعات

كشف الشيخ فايز بن دمخ، رئيس مجلس إدارة مجموعة رواسي الإعلامية، عن إطلاق قناة إخبارية جديدة باسم “الجزيرة العربية”، ومن المقرر أن تبدأ بثها مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وتشمل خريطة القناة، مجموعة مميزة من البرامج الحوارية الإخبارية التي تغطي كافة تفاصيل الحياة اليومية الخليجية والعربية.

وقال “بن دمخ” في تصريح صحفي، إن المشهد الإعلامي العربي المرتبك دفعه ليقدم على هذه الخطوة، لاسيما وأن الجزيرة العربية سوف تشهر سيف الحياة لتحارب الفتنة الإعلامية التي ساهمت في تأجيج المشكلات والأزمات العربية.

وأضاف أن شعار قناة “الجزيرة العربية” هو “الرأي الحكيم للشعب العربي العظيم”، لافتا إلى أن يوم الجمعة المقبل سيكون الإعلان الرسمي عن المحطة من خلال مؤتمر صحفي ضخم يشهد حضور رسمي وإعلامي كبير.

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