 رصد 1229 رأس من المواشي مصاب شوال الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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رصد 1229 رأس من المواشي مصاب شوال الماضي

رصد 1229 رأس من المواشي مصاب شوال الماضي
المناطق - أبها

سجلت المسالخ التي تشرف عليها أمانة منطقة عسير، ذبح أكثر من ( 17398 ) رأسًا من الماشية بأنواعها خلال شهر شوال المنصرم  ، وذلك بمتوسط يومي بلغ ( 580 ) رأس ، وفقًا لإحصائية حديثة غطت شهر شوال من العام الجاري 1438هـ .
حيث بينت إحصائية الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة عسير بأن الأمانة عملت على تجهيز المسالخ لموسم شهر ذو الحجة المقبل من خلال رفع كفاءة المتعهدين وتطبيق أعلى معايير السلامة والرقابة الصارمة.
وأوضح وكيل الامين للخدمات المهندس عبدالله المصلح أن المسالخ التي تشرف عليها الأمانة تقوم بجهد كبير لتلبية الطلب اليومي على الذبح مشددًا على أن الأمانة تحرص على كل ما من شأنه أن يحقق متطلبات المستهلكين .
و اردف في الوقت ذاته إلى أن عمليات الذبح في مسالخ  الأمانة يشرف عليها أطباء بيطريين، حيث يتم فحص جميع ما يرد إليها قبل الذبح، كما انه يتم اخذ عينات من المذبوحات بشكل مستمر لفحصها و التأكد من سلامتها .
وأفاد بأن الأمانة قد بدأت منذ وقت مبكر في الإعداد لموسمي شهر رمضان الماضي و ذو الحجة القادم  خصوصا و إنهما يشهدان إقبالًا على الذبح، وذلك من خلال التواصل مع المتعهدين لزيادة الطاقة الاستيعابية في المسالخ والتجهيز بشكل مبكر .
و بين إلى أن إحصائيات المسالخ التي تشرف عليها الأمانة قد سجلت خلال شهر شوال الماضي ذبح أكثر 17398 رأس و قد كان النصيب الأكبر من صالح المواشي المحلية التي سجلت ذبح أكثر من 16776 رأس تنوعت ما بين الإبل بعدد 256 رأس و بقر بـ 170 رأس و  ضأن بــ 10750 رأس و ماعز بــ 6213 رأس فيما بلغت المواشي المستوردة  622 رأس حيث جاء البقر بــ 97 رأس و الضأن بــ 525 .

و على ضوء ذلك فقد رصدت مسالخ الأمانة  أكثر 1229 عضوا مصابة بأمراض و التي كان من باب الحيطة و الحذر أن نقوم بإعدامها حيث سجل مرض هيداتيد إصابة 106 رأس و تليف الكبد بـ 49 رأس ثم جاء الالتهاب الرئوي بــ 123 رأس فيما سجلت الخراريج بــ 84 رأس و السل الكاذب بــ 39 رأس فيما كانت حويصلات الديدان الشريطية قد سجلت 28 رأس و احتقان و كدمات بخمسة رؤوس و 795 رأس كانت إصاباتها مختلفة ، و قد ترتب على ذلك اعدام تلك الاعضاء مع صلاحية بقية اللحوم للاستهلاك الادمي فيما شكل الاعدام الكلي لحالة و احدة فقط .

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