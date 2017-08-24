 الحفل السنوي لسيدات الأعمال بغرفة الرياض 3 أكتوبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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الحفل السنوي لسيدات الأعمال بغرفة الرياض 3 أكتوبر

الحفل السنوي لسيدات الأعمال بغرفة الرياض 3 أكتوبر
المناطق ـ الرياض

يستعد فرع السيدات بغرفة الرياض لإقامة الحفل السنوي لسيدات الأعمال، مساء يوم الثلاثاء (3 أكتوبر 2017) بنادي عبدالمحسن السويلم للأعمال بالمقر الرئيسي للغرفة بشارع الضباب، ويستضيف جمعاً من كبار المسؤولات في القطاع الحكومي، إضافة إلى عدد من الديبلوماسيات وزوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.
وبات الحفل السنوي لسيدات أعمال العاصمة مناسبة هامة تحظى باهتمام قطاع الأعمال النسوي والمسؤولات بالقطاع الحكومي، حيث يشهد حضوراً نسائياً متزايداً بوصفه مناسبة تستهدف توثيق الصلات مع المسؤولات الحكوميات والمساهمة في تذليل العقبات التي تواجه مشروعات سيدات الأعمال، كما يعكس ما وصلت إليه سيدات الأعمال السعوديات من مكانة في المنظومة الاقتصادية والتنموية، وما حققنه من منجزات داخل قطاع الأعمال سواء في مجال الإدارة أو إقامة المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وسيشهد الحفل الذي اعتادت سيدات الأعمال تنظيمه سنوياً عقب انتهاء إجازة الصيف في مستهل موسم جديد من النشاط التجاري والاستثماري، تبادل الحديث حول أبرز المستجدات على ساحة العمل النسائي، وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينهن، واستعراض أهم ما يشغلهن من قضايا قطاع الأعمال النسوي وخصوصاً دوره في مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وفق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
ووجهت الغرفة الدعوة لعدد من صاحبات السمو الأميرات، وسيدات المجتمع، والمسؤولات في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، والسلك الدبلوماسي النسائي في المملكة، لحضور الحفل الذي يترجم رؤى غرفة الرياض وأهدافها في تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتجارب مع مشتركات الغرفة ومختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية.

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