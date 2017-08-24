 الأحوال المدنية : على المواطن الذي أصدر تصريح حج (إلكتروني) ولا يرغب في الحج لهذا العام إلغاء التصريح قبل يوم الثلاثاء القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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الأحوال المدنية : على المواطن الذي أصدر تصريح حج (إلكتروني) ولا يرغب في الحج لهذا العام إلغاء التصريح قبل يوم الثلاثاء القادم

الأحوال المدنية : على المواطن الذي أصدر تصريح حج (إلكتروني) ولا يرغب في الحج لهذا العام إلغاء التصريح قبل يوم الثلاثاء القادم
المناطق - متابعات

أوضح حساب الأحوال المدنية في موقع التواصل بتويتر أن على المواطن الذي أصدر تصريح حج (إلكتروني) ولا يرغب في الحج لهذا العام أن يقوم بإلغاء التصريح قبل يوم الثلاثاء القادم الموافق 7/12/1438 هـ من قبل الحاج نفسه عبر نظام ابشر.
وهي الخدمة التي تقدمها الاحوال المدنية لأول مرة في حج هذا العام، وأوضحت الاحوال أنه في حالة الرغبة بإلغاء التصريح بعد تاريخ 7/12/1438 هـ عليه أن يقوم بزيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية، وذلك بإحضار الأوراق الثبوتية من حملة الحج، والتي تفيد بإلغاء تصريح الحج للمواطن.

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