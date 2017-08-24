أمانة الشرقية تطلق منظومة المخالفات الرقمية… وبلدية وسط الدمام تصدر أول مخالفة إلكترونية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن إطلاق “منظومة المخالفات الرقمية”، والتي تسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والتحسين المستمر للأعمال الميدانية بالأمانة، إضافة الى إطلاق أول مخالفة الكترونية أصدرتها بلدية وسط الدمام.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية في بيان صحافي، أن الأمانة تمكنت خلال الفترة الماضية أطلاق أكثر من 87% من خدماتها “الكترونياً” عبر مرصد مؤشر الخدمات الالكترونية التابع للبرنامج الوطني للتعاملات الحكومية الالكترونية (يسّر) والذي ينبثق من وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والذي أصبح مؤخراً يرتبط باللجنة الوطنية للتحول الرقمي برئاسة وزير التخطيط والاقتصاد وعضوية 8 وزارات والمركز الوطني للمعلومات.

وقال الصفيان أن الأمانة بدأت مؤخراً في إطلاق المخالفات الالكترونية والتي تعزز من مبدأ الشفافية، مشيراً الى أن بلدية وسط الدمام أصدرت أول مخالفة الكترونية، فيما بدأت بلديات حاضرة الدمام في العمل بإصدار المخالفات الالكترونية.

ولفت الى أن الأمانة حققت قفزة نوعية بمستوى التعاملات الالكترونية، مشيراً الى أن إطلاق هذه الأعمال جاء ليترجم توجيهات القيادة الحكيمة حفظها الله، ويعتبر نتيجة مباشرة للرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية لمبادرة التحول الرقمي (رقمي) و سمو نائبه صاحب السمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبمتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الذين يحرصون على الارتقاء بمستوى منظومة العمل والخدمات المقدمة لعموم المستفيدين بمختلف القطاعات وطموحنا هو الوصول لمنظومة رقمية متكاملة شاملة لتطبيق مفهوم المنطقة الذكية وتعزيز توجهات الدولة حفظها الله في بناء مجتمع رقمي.

وأضاف أن الأمانة تعمل جاهدة للتحول الرقمي وتقديم كافة الخدمات إلكترونياً لتحقيق مفهوم ( أمانة بلا مراجعين ) وذلك لاختصار الوقت والجهد على المستفيدين والوصول اليهم وإلغاء حاجتهم للزيارة الحضورية كواجب وطني كما أن هذه المنجزات تضاعف المسؤوليات وتحفز فريق العمل لبذل المزيد من الأعمال والجهود للتحسين المستمر ورفع مستوى الخدمات الالكترونية، لافتا الى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أكد أن هناك المزيد من الخدمات سيتم اطلاقها باستمرار للتيسير على المستفيدين وراحتهم.

وذكر أن هذا يأتي امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة, التي تهدف إلى تحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمي والتيسير على المستفيدين وتسريع الخدمات, مؤكداً أن الأمانة تعمل جاهدة إلى التحول بشكل كامل للخدمات الإلكترونية وخدمة المستفيدين في منازلهم دون حاجتهم للزيارة الحضورية.

ودعا الصفيان جميع المستفيدين لزيارة بوابة الأمانة عبر الرابط www.Eamana.gov.sa والاستفادة من حزمة الخدمات المتاحة عبرها, وتقديم الملاحظات والمقترحات ، منوهاً بأهمية مشاركة المجتمع وأن العمل مستمر لتطوير وإطلاق المزيد من الخدمات الرامية إلى اختصار الوقت والجهد للمستفيدين وخدمتهم بمنازلهم دون الحاجة للزيارة الحضورية لتحقيق رضاهم.