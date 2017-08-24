تعليم حائل يعلن أسماء المرشحين للمدارس الليلية داخل مدينة حائل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أسماء 89 مرشحًا للعمل في المدارس الليلية داخل مدينة حائل للعام الدراسي 1438/1439هـ، على أن يبدأ تكليفهم بالعمل اعتبارًا من بداية العام الدراسي الموافق ليوم الأحد 26/12/1438هـ، وضمت مراكز محو الامية ثلاث مراكز ففي مركز الملك عبدالعزيز لمحو الامية رشح العاملين التالية أسماءهم :« سعود بن زامل بن جارالله الشهيل قائداً، فرحان بن نايف بن فرحان الشمري معلماً، لافي بن نواف بن لافي الشمري معلماً، أحمد بن غانم بن فزاع الفلاج معلماً، خالد بن مجول بن عائد العنزيم علماً، جريد بن فريح بن جريد الحربيم علماً، أنور بن عبدالمنعم بن عيسى السعد معلماً، خالد بن ناصر بن إبراهيم الهديرس مستخدماً»، ورشح بمركز عمر بن الخطاب لمحو الامية: «ناجي بن جوعان بن مشعان الشمري قائداً، سالم بن حمود بن مناحي الرشيدي معلماً، تركي بن فهد بن رشيد الظفيري معلماً، أحمد بن مزعل بن فرحان التمامي معلماً، مطر بن شنوف بن نخيلان الأرقط معلماً، عبدالله بن مسعد بن عواد المطيري معلماً، سلطان بن سليمان بن فالح العنزي معلماً، غايب بن حمود بن سالم الشمري مستخدماً»، وفي مركز فلسطين لمحو الامية رشح :«خالد بن محمد بن خلف العفنان قائداً، فهد بن حمود بن خلف العنزي معلماً، عبدالكريم بن مقبل بن جارالله الغيثي معلماً، بدر بن نافل بن رجاء الحربي معلماً معلماً، فراج بن خليف بن صايل الشمري معلماً، حسين بن عبدالله بن ناصر الفرهود معلماً، فهد بن عبدالله بن ماطر الحربي معلماً، جابر بن عودة بن بقاء السعدي مستخدماً».

وفي المرحلة المتوسطة اختير مركزين رشح لمدرسة الإمام محمد بن سعود الليلية:«عبدالعزيز بن مسفر بن دخيل العتيبي قائداً، فواز بن شاهي بن ذعار الشمري معلماً، يحيى بن عائد بن سالم العنزي معلماً،راضي بن مفرح بن ناحل الحربي معلماً، يوسف بن محمد بن علي الحربي معلماً، سعد بن صالح بن عبدالعزيز الرسيني معلماً، خالد بن عبدالله بن جريد الحربي معلماً، شاكر بن أحمد بن شرف الشنبري معلماً، فهد بن علي بن دحيم الدحيم مستخدماً»، وفي مدرسة قرطبة الليلية رشح:«تركي بن شامي بن صويان الشمري قائداً،سعود بن نهار بن عايد الشمري معلماً، ناصر بن صالح بن رشيد التميمي معلماً، سعد بن دخيل الله بن حمود الشبرمي معلماً، مطير بن صالح بن مطير الشمري معلماً، حسين بن دالي بن محمد الشمري معلماً، فهد بن زيد بن محمد التميمي معلماً، نايف بن مونس بن مفرح العنزي معلماً، مشاري بن فهيد بن صالح التميمي معلماً، عبدالله بن محمد بن عايد الشمري مستخدماً».

وحدد للمرحلة الثانوية مدرستين رشح لثانوية حائل:« سلطان بن زامل بن مطر الشمري قائداً، راوي بن تركي بن سعدون الشمري معلماً، سليمان بن محمد بن سليمان الغليقة معلماً، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السلمان معلماً، عوض بن ضيف الله بن رجاء الرشيدي معلماً، سعود بن دغمان سامت الرشيدي معلماً، سعود بن مطلق بن بشير الزويمل معلماً، مقرن بن فهد بن عوض الشمري معلماً، أحمد بن علي بن منصور الأيداء معلماً، فواز بن عزوز بن سالم العجيمي معلماً، خالد بن محمد بن عبيد العميم محضر مختبر، فهد بن محمد بن صلفيق الشمري كاتباً، عبدالمحسن ناصر محسن البراهيم مستخدماً«، ورشح لثانةي الأمير سعود بن عبدالمحسن: «علي بن ضحوي بن خليف الشمري قائداً، رائد بن غالب بن رهق الشمري معلماً، عبدالعزيز بن سويلم الرشيدي معلماً، فهد بن سعود بن سعد الشمري معلماً ، محمد بن عبيد بن مضيان الشمري معلماً، وليد بن عبدالعزيز العقيل معلماً، نافع بن مطير بن عودة الشمري معلماً، فارس بن حسين بن قادر محمد معلماً، نواف بن مرضي بن حسن الشمري محضر مختبر، تركي بن عبدالرحمن بن علي الرشيد مستخدماً».

وفي مدارس البيهقي في سجن حائل العام رشح:« سالم بن لافي بن راضي الشمري قائداً، بدر بن عطالله بن خلف الشمري كوكيل للمدرسة، عبدالرحمن بن فرج بن عبدالله المهوس كمرشد طلابي، إبراهيم بن حمد بن عايد اللقيط كرائد للنشاط، تركي بن فهد بن عبدالله الحواس كاتباً، سويلم بن علوان بن صليعان الشمري مستخدماً، عياد بن محمد بن عايد الشمري معلماً، خالد بن نشمي بن خليف الشمري معلماً، قالط بن معزي بن ظاهر العنزي معلماً، أحمد بن، فهيد بن عمر الشمري معلماً، علي بن علوم بن غدير الشمري معلماً، عادل بن خلف بن بلال الرشيدي معلماً، ناجي بن عازم بن بدر الشمري معلماً، فهد بن عيد بن عتقا الرشيدي معلماً، سيف بن فرح بن عليان المطيري معلماً، عبدالعزيز بن سعود بن ربيع الرشيدي معلماً، خالد بن مطير بن وبدان الشمري معلماً، عبدالعزيز بن محمد علي الهقص معلماً، فراج بن دالي بن محمد الشمري معلماً، سعد بن مرضي بن محمد العنزي معلماً، ممدوح بن سعد بن رجاء السعدي معلماً، ممدوح بن سعد بن هتيمي العنزي معلماً، بدر بن نزال بن عواد الشمري معلماً».