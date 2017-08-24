“السعودية للكهرباء”: مشروع الخلايا الشمسية الكهروضوئية يبدأ تنفيذه للمشتركين منتصف عام 2018م

أعلنت “السعودية للكهرباء” أن مشروع الخلايا الشمسية الكهروضوئية الصغيرة سوف يتم البدء في تنفيذه للمشتركين منتصف العام القادم 2018م، وذلك وفقاً لتنظيم الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي أصدرته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

وأوضح المهندس عبدالله بن محمد البيشي رئيس قطاع خدمات التوزيع وقائد مبادرة التحول الى الطاقة المتجددة بالشركة السعودية للكهرباء، أن فريق من الخبراء والمختصين بالشركة يعملون على إعداد الأنظمة، والتصميمات التقنية اللازمة لإطلاق المشروع بموثوقية عالية، وفقاً لأحدث تقنيات الطاقة الشمسية المستخدمة في العالم، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم نشر استخدام الطاقة الشمسية في المملكة، وخفض الاعتماد على النفط.

وأفاد البيشي أن الشركة سوف تتيح خدمة تقديم الطلب المبدئي على موقعها الالكترونيwww.se.com.sa وذلك ابتداء من السابع عشر من سبتمبر 2017 ، بهدف حصر المشتركين الراغبين في تركيب الانظمة الشمسية ودراسة حجم الطلب والطاقة المنتجة وتأثيرها على الشبكة العامة. وأردف المهندس البيشي أن المشترك المؤهل يمكنه التقدم بالطلب النهائي لتركيب وربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بالشبكة العامة في الأول من يوليو لعام 2018 القادم، كما نص عليه التنظيم، وأنه سيتم نشر تفاصيل طلب الخدمة والإرشادات والنماذج والإجراءات اللازمة بالموقع الالكتروني للشركة السعودية للكهرباء لتسهيل الخدمة على المشتركين.

وأضاف: “سيتم بالتعاون مع الجهات المتخصصة إعداد، ونشر مواصفات المعدات المعتمدة المطلوبة لربط أنظمة الطاقة الشمسية بالشبكة الكهربائية العامة، وكذلك قائمة المقاولين/الاستشاريين المعتمدين، لتمكن المشترك المؤهل من اختيار الجهة التي ستصمم له الأنظمة المناسبة لمنشأته، والمقاول الذي يرغب في التعاقد معه للتنفيذ، تمهيداً لفحص الأنظمة الشمسية من قبل المختصين بالشركة السعودية للكهرباء، للتأكد من مطابقة المعدات والأجهزة المستخدمة للمواصفات المعتمدة، وسلامة التركيبات، ونتائج الاختبارات”.

وبين رئيس قطاع خدمات التوزيع بـ “السعودية للكهرباء” أن الشركة سوف تقوم بناءً على ما ورد بالتنظيم بتركيب عدادات رقمية توضح الطاقة المنتجة عن طريق الأنظمة الشمسية، والطاقة المستهلكة، والطاقة الفائضة المضافة للشبكة الكهربائية العامة، وكذلك تحديث أنظمة الفوترة الحالية لتتناسب مع هذه المشروع الجديد.