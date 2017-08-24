تعليم حائل يعلن أفتتاح 45 مركزاً لمحو الأمية بمنطقة حائل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أفتتاح 45 مركزاً لمحو الأمية بمنطقة حائل حسب الميزانية المعتمدة من مراكز وبرامج محمو الأمية، على أن يبدأ العمل بالمراكز اعتباراً من يوم الأحد 26/12/1438هـ، ولمدة عام دراسي كامل وضمت للعام 1438/1439هـ المركز التالية:«عمر بن الخطاب، الملك عبدالعزيز، البيهقي، فلسطين، تربة، العرادية، حفر الرخيص، أبا الصبان، خالد بن الوليد، عمائر بن صنعاء، بدع قني، الحفيرة، مزعلة، الحماد، المناخ، كنب الضلوع، الحليفة السفلى، الطبري، العيثمة، الصنينا، الحميمة، الجبرية، الشعيلاء، جعفر الطيار، المرير، القبلتين، الحيانية، الدوادمي، القصيصة، غربي بقعاء، المعترضة، عمائر بن هديبان، صقر الجزيرة، صلاح الدين، أبن الأرقم، المغار، الدابية، أم شعاري، الخفيج، مرغان، بدع بن خلف، بدع حويط، الخريزة، الشق وبدائعه، جبلة»