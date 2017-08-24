 مدير صحة تبوك يكرم الدكتورة البلوي لانقاذها حياة مريض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير صحة تبوك يكرم الدكتورة البلوي لانقاذها حياة مريض

مدير صحة تبوك يكرم الدكتورة البلوي لانقاذها حياة مريض
المناطق - تبوك

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك د/ غرم الله بن عبدالله الغامدي بمكتبة صباح اليوم الخميس الدكتورة أميرة احمد البلوي استشاري طب اسرة ومديرة قسم التدريب والدراسات العليا بصحة تبوك  على عملها الإنساني النبيل بإنقاذها حياة مواطن  كان على رحلة جوية قادمة من الرياض الى تبوك  كما نقل لها شكر وتقدير معالي وزير الصحة الدكتور / توفيق الربيعة على عملها الانساني التي تفتخر وزارة الصحة به  .
من جهته ثمنت الدكتورة أميرة احمد البلوي هذا التكريم معربة بان ما قامت به لا يستحق الشكر وإنما واجب يتحتم عليها فعله .
مبينة ان الحادثة كانت عند عودتها من الرياض الى تبوك وعلى متن الطائرة ارتفعت اصوات تطالب بطبيب  ومن عملي الانساني توجهت الية وقمت بعمل الاسعافات الاولية حيث كان يعاني من فقدان للوعي بسبب نوبة سكر وبعد خمس الى عشر دقائق بدا بالاستجابة وتحسن في حالته الصحية بعدها توقفت الطائرة  وتم استدعاء فريق طبي من المطار للتأكد من صحته بعد ان فقد الوعي واستمرت الرحلة وهو على متن الطائرة العائدة الى تبوك بصحة جيدة.

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