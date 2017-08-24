 مدير تعليم الطائف يشيد بجهود وبرامج أندية الحي للبنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العبدالجبار يشكر قادة الفصل الصيفي وأندية الأحياء ويهنئ الطلاب وفاة وإصابة 11 شخص في تصادم على طريق المزاحمية الرياض مدير تعليم الطائف يشيد بجهود وبرامج أندية الحي للبنات مدير صحة تبوك يكرم الدكتورة البلوي لانقاذها حياة مريض تعليم حائل يعلن أفتتاح 45 مركزاً لمحو الأمية بمنطقة حائل “السعودية للكهرباء”: مشروع الخلايا الشمسية الكهروضوئية يبدأ تنفيذه للمشتركين منتصف عام 2018م نادي الأحساء الأدبي : المملكة تقدم خدمات الحج دون منة ولا تنتظر مقابلًا من أحد الداخلية البحرينية : الكشف عن خلية مكونة من عشرة أشخاص يشتبه بتورطهم في تنفيذ أعمال إرهابية تعليم حائل يعلن أسماء المرشحين للمدارس الليلية داخل مدينة حائل أمانة الشرقية تطلق منظومة المخالفات الرقمية… وبلدية وسط الدمام تصدر أول مخالفة إلكترونية بر الأحساء تقدم مساعدة طارئة لأسرة بعد احتراق منزلهم الثلاثاء 16 يناير موعداً لمباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

مدير تعليم الطائف يشيد بجهود وبرامج أندية الحي للبنات

مدير تعليم الطائف يشيد بجهود وبرامج أندية الحي للبنات
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي بجهود أندية الاحياء للبنات بالطائف ودورها في تنمية التفاعل الاجتماعي من خلال تفعيلها المسارات الخمسة المعتمدة في برنامج إجازتي2 “الوظيفي ، السياحي ، التطوعي ، الترفيهي ، التقني ” ، جاء ذلك خلال تدشينه بعد ظهر اليوم نادي حي المتوسطة 38 بحي عودة والمعرض الختامي لمشروع اجازتي2 لجميع الاندية وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي ومدير ادارة النشاط الطلابي سامي العصيمي ، حيث اطلع المدير العام للتعليم على تجهيزات النادي والذي يعد واحداً من الاندية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخراً وما يحتويه من أجهزة وادوات حديثة تسهم في أداء النادي لفعالياته على الوجه الاكمل ، كما شاهد الحضور المعرض الختامي لمشروع اجازتي 2 لجميع الاندية والذي يحتوي على 8 اركان لأندية الأحياء وتضم معروضات وأعمال متميزة لطالبات الاندية ، كما استعرض المدير العام ملفات تقييم مسارات الاندية وترشيح الاندية الفائزة في المسارات الخمسة والسجلات المنظمة لعملية التقييم ، بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن انجازات اندية الاحياء للبنات في مشروع اجازتي2 ، وفي ختام البرنامج كرم النفيعي الموظف علي الثقفي حارس النادي نظير جهوده المتميزه تجاه النادي ، ونوه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي بجهود اندية الاحياء للبنات خلال مشروع اجازتي2 وما قدمته من برامج وفعاليات متنوعة اسهمت في استثمار اوقات الطالبات بما يعود عليهن بالنفع وبما يسهم كذلك في بناء الشخصية وصقل الموهبة وتعزيز القيم ، مقدماً شكره لقائدات  ومنسوبات الاندية على ذلك ، كما قدم شكره وتقديره لمديرة  ادارة نشاط الطالبات الاستاذة فوزية الحارثي ومنسوبات الادارة على ما تحقق من تميز وعطاء في مختلف الفعاليات متمناً للجميع مزيداً من الابداع والتميز .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>