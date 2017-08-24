العبدالجبار يشكر قادة الفصل الصيفي وأندية الأحياء ويهنئ الطلاب

قدم مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار شكره وتقديره لقادة أندية الأحياء والموسمية وقادة الفصل الصيفي والكوادر التعليمية والإدارية في البنين والبنات نظير جهودهم التي بذلوها خلال هذا الصيف في برنامج إجازتي سعادتي ٢ و الفصل الصيفي لنظامي المقررات والفصلي الذي أقيم في ٤ مدارس بالمحافظة استفاد منه الطلاب والطالبات في وقت فراغهم خلال الإجازه لدراسة عدد من المواد، واستفادة المجتمع من ١١ ناديا قدمت خدماتها من ترفيه وتعليم وبطولات رياضيه ومسابقات وكرنفالات ومعارض، إضافة إلى برامج تقنية، سياحية، وظيفية، وتطوعيه نجحت في استقطاب ما يزيد عن ٨٠ ألف مستفيد من كافة الشرائح خلال الإجازة.

وهنأ العبدالجبار الطلاب والطالبات في نهاية الفصل الصيفي على نجاحهم وتفوقهم وحصدهم ثمرة جدهم واجتهادهم متمنيا لهم التوفيق والسداد.