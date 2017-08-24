 نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحة الشرقية

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحة الشرقية
المناطق - الدمام

تفقد معالي نائب وزير الصحة للشوون الصحية الأستاذ حمد الضويلع صباح اليوم الخميس عدداً من المنشآت الصحية تمثلت في مستشفى الولادة والاطفال بالدمام ومستشفى الملك فهد التخصصي ومركز صحي حي بدر ومركز صحي حي أحد بالدمام ورافقه خلال الجولة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك .
واطلع الضويلع خلال الجولة على مستوى الخدمات الصحية المقدمة وأنظمة وادوات الامن و السلامة في تلك المنشآت واستطلع خلال الجولة أراء المرضى المراجعين لتلمس احتياجاتهم ومستوى الخدمة المقدمة لهم ، وحث خلال الجولة العاملين في تلك المنشآت على بذل مزيد من الجهود لخدمة المستفيدين من الخدمات الصحيه والعمل على تطبيق الجودة والارتقاء بمستوى الأداء في القطاع الصحي

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