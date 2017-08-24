البريد السعودي يقدم خدمة “وكلنا وتوكل” للهدي والأضاحي إلكترونياً للتسهيل على الحجاج

بدأت مؤسسة البريد السعودي عبر مكاتبها المنتشرة في المملكة تقديم خدمة “وكلنا وتوكل” إلكترونياً، التي تتيح لحجاج بيت الله الحرام الحصول على خدمة “الهدي والاضاحي” بكل يسر وسهولة والتوكيل بالذبح والتوزيع مقابل 450 ريالا للسند الواحد.

وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور أسامة بن محمد صالح ألطف أن هذه الخدمة التي يقدمها البريد السعودي بالتعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الذي ينفذه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ،عبر نقاط البيع في جميع مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء المملكة والمنافذ البرية والجوية التي تستقبل الحجاج ، إضافة إلى الأكشاك المؤقتة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة .

وأبان ألطف أن خدمة ” وكلنا وتوكل ” تهدف للتسهيل على الحجاج بتحصيل المبالغ التي يدفعها الحاج مقابل الهدي أو الأضحية أو الفدية وكذلك الصدقة والعقيقة ومن ثم إيصالها للبنك الإسلامي للتنمية ليقوم بدوره بعملية الذبح ، ما يخص الهدي والأضاحي والصدقة نيابة عن الحاج وتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين من الفقراء والمحتاجين ، مشيراً إلى أن المشروع خيري غير ربحي ، يأتي سعياً من البريد السعودي لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم على أكمل وجه ، موضحاً بأنه يمكن الحصول على خدمة “وكلنا وتوكل من خلال من خلال موقع مؤسسة البريد السعودي على www.sp.com.sa.

يذكر أن تقديم الخدمة الإلكترونية أسهم في الحد من عمليات التزوير والتلاعب بالسندات الورقية، إذ يتم تقديم الخدمة الكترونيا وبشكل آمن بما يضمن تنفيذها في الوقت المحدد بالإضافة الى الضبط المالي للمدفوعات، حيث تعد مؤسسة البريد السعودي من الجهات المصرح لها بتقديم الخدمة.