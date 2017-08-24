 سفير روسيا: نتوقع إبرام اتفاق تعاون عسكري مع قطر قريبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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سفير روسيا: نتوقع إبرام اتفاق تعاون عسكري مع قطر قريبا

سفير روسيا: نتوقع إبرام اتفاق تعاون عسكري مع قطر قريبا
المناطق_وكالات

قال السفير الروسي لدى قطر، نور محمد خولوف، الخميس، إن موسكو تتوقع إبرام اتفاق للتعاون العسكري التقني مع قطر في “أقرب وقت،” مضيفاً أن روسيا لا تتوقع أن تتحول الأزمة القطرية الخليجية الحالية إلى “صراع مسلح”.

وأضاف خولوف في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية الرسمية، أن موسكو تدعم الدوحة، معتبراً أن الدولة الخليجية “بدأت بالنظر إلى روسيا كصديق وشريك موثوق به في مسائل التعاون الدولي والثنائي على حد سواء وتعول على إسهام الطرف الروسي في تسوية الأزمة الدبلوماسية،” حسبما نقلت “RT” الروسية المملوكة للدولة، ووسائل إعلام رسمية أخرى شبه رسمية.

وتابع خولوف بأن “قيادة قطر تبذل كل ما في وسعها لحل الأزمة عن طريق الدبلوماسية بموجب معايير القانون الدولي،” معرباً عن “أمل موسكو في أن تتوصل أطراف الأزمة الخليجية إلى اتفاق ينسجم مع روح الحوار المتسم بالتكافؤ والاحترام المتبادل،” وفي ذات الوقت، مؤكداً على “جاهزية الطرف الروسي للإسهام في إنجاز هذا الهدف.”

وقال خولوف إن وزيري الدفاع، الروسي والقطري، سيرغي شويغو وخالد بن محمد العطية، ناقشا على هامش معرض “الجيش-2017” المقام في روسيا، “إمكانية تصدير أسلحة الدفاع الجوي الروسية إلى قطر.”

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