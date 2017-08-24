“الهيئة العامة للاستثمار” تمنح رخصا استثمارية لـ 4 شركات صينية

سلم محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر اليوم، تراخيص استثمار لأربعة شركات صينية، وذلك وفقا لما نقلت “وكالة الانباء السعودية”،

وأوضح العمر أنه منح التراخيص الاستثمارية لأربع شركات صينية، برأس مال يتجاوز الـ190 مليون ريال، يعكس جهود الهيئة والجهات الحكومية لتطوير آلية استخراج التراخيص بشكل أكثر سهولة وسلاسة، وتحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة.

واشار الى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتم ذلك في إطار زيارة نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي إلى المملكة، مع عدد من ممثلي الوزارات الصينية ورجال الاقتصاد.