 إغلاق ثلاجات مواد غذائية ومطعم شهير بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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إغلاق ثلاجات مواد غذائية ومطعم شهير بمكة

إغلاق ثلاجات مواد غذائية ومطعم شهير بمكة
المناطق_مكة

أغلقت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة عدداً من ثلاجات بيع المواد الغذائية والتموينية الكبرى بمنطقة الكعكية، وذلك بعد ضبط العديد من المخالفات الصحية ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية إضافة إلى سوء الحفظ وتدني مستوى النظافة.
وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن البلدية ممثلة بقسم مراقبة المواد الغذائية والصحة العامة قامت بجولة على مواقع الثلاجات التموينية بحي الكعكية، وتم رصد عدد من المخالفات الصحية، وعلى الفور تم إغلاق الثلاجات المخالفة ومصادرة المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخزنة بطرق عشوائية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين .
وفي ذات السياق أغلقت بلدية الشوقية الفرعية أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة إثر ورود بلاغ، حيث وجهت البلدية فرقة إلى المطعم، وتم التفتيش واكتشاف العديد من المخالفات الصحية ووجود حشرات وتدني مستوى تطبيق الاشتراطات الصحية .
وقال عراقي إن الفرق الرقابية قامت خلال الأسبوع الماضي بعدة حملات مفاجئة على الأسواق الغذائية والمطاعم ونتج عن تلك الحملات إغلاق العديد من المطاعم وإتلاف كميات كبيره من اللحوم المجمدة والمواد الغذائية والمعلبات المتنوعة منتهية الصلاحية وأخري متنوعة .
وأكد بأن البلدية ستواصل حملاتها المفاجئة لضمان تهيئة الأوضاع الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين .

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