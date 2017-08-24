 مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7245.66 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7245.66 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7245.66 نقطة
المناطق_رويترز

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 18.09 نقطة ليقفل عند مستوى 7245.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 143 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 89 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المعذر ريت، والباحة، والتأمين العربية، وفيبكو، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين، والخليجية العامة، والوطنية، والأسمنت السعودي، وبروج للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.47% و 2.88%.
فيما كانت أسهم شركات المعذر ريت، والإنماء، ودار الأركان، والجزيرة ريت، الطباعة والتغليف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المعذر ريت، وسابك، والإنماء، والجزيرة ريت، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 2.75 نقطة ليقفل عند مستوى 3515.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 ألف سهم تقاسمتها 136 صفقة.

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