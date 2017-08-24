الدفاع المدني يحدد تمركز فرق الإخلاء الطبي في المشاعر المقدسة

افتتح مساعد قائد قوات الدفاع المدني للعمليات بالحج اللواء دكتور علي بن عطاالله العتيبي اليوم, أعمال الاجتماع التنسيقي للجهات المشاركة في تنفيذ خطة الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ خلال موسم الحج هذا العام، بحضور مندوبين من وزارة الداخلية ممثلة في (المديرية العامة للدفاع المدني، الأمن العام، الخدمات الطبية) ووزارات الصحة، والحج والعمرة, والحرس الوطني، إضافة إلى الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وأمانة العاصمة المقدسة .

واستعرض الاجتماع الإمكانات المتوفرة لتنفيذ خطط الإخلاء الطبي، وعدد الفرق الطبية والإسعافية التي تشارك في تنفيذها، ومواقع تمركزها في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، والساحات المحيطة به خلال الفترة من 10 – 13 ذي الحجة.

كما ناقش الاجتماع إجراءات دعم فرق الإخلاء الطبي يوم عرفة بالفرق الطبية والإسعافية، التي تتمركز في محيط جبل الرحمة ومسجد نمرة من قبل الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والخدمات الطبية للقوات المسلحة والحرس الوطني والهلال الأحمر والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إجراءات دعم المناطق الحرجة المعرضة لمخاطر الزحام في منى وعرفة ومزدلفة.

وتطرق الاجتماع إلى مستوى جاهزية نقاط الإخلاء الطبي في محطات قطار المشاعر، كذلك فرق الإخلاء الطبي على خط سير القطار وكيفية التعامل مع الصعوبات والمعوقات التي تعيق الفرق الطبية الإسعافية المعنية بتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي.

وهدف الاجتماع إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية وتهيئة جميع العاملين بالميدان على العمل بروح الفريق الواحد, بحيث تكون الأعمال الميدانية أعمال تكاملية لتحقيق الأهداف المراد تحقيقها والواردة بالخطة العامة للطوارئ بالحج .