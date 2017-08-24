مانشستر يونايتد يجدد عقد إبراهيموفيتش لعام واحد

أعلن نادي مانشستر يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس عن تجديد عقد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لعام واحد.

وسجل إبراهيموفيتش 28 هدفا في 46 مباراة لعبها بقميص مانشستر يونايتد، قبل أن تجبره إصابة قوية في الركبة على إنهاء موسمه مبكرا.

وكان إبراهيموفيتش قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي بعقد لمدة عام واحد قابل للتجديد، لكن تم الانتظار لعدة أشهر قبل تفعيل بند التجديد.

ومن المقرر أن يعزز إبراهيموفيتش القدرات الهجومية لمانشستر يونايتد في ظل مشاركته بجوار المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الوافد هذا الصيف من صفوف إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني