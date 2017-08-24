لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة استعدادا لمواجهة الإمارات

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، في مقر معسكر الأخضر في محافظة جدة استعدادًا للدخول في البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهتي الأخضر في الجولة التاسعة مع منتخب الإمارات، التي ستقام في 29 من أغسطس الجاري، على استاد هزاع بن زايد، ومباراة الجولة العاشرة أمام منتخب اليابان، في الخامس من سبتمبر المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وخضع جميع لاعبي الأخضر لفحوصات طبية لدى الجهاز الطبي للمنتخب فور انضمامهم للمعسكر للوقوف على الحالة الصحية لكافة اللاعبين المنضمين.