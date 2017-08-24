 لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة استعدادا لمواجهة الإمارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة استعدادا لمواجهة الإمارات

لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة استعدادا لمواجهة الإمارات
المناطق_جدة

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، في مقر معسكر الأخضر في محافظة جدة استعدادًا للدخول في البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهتي الأخضر في الجولة التاسعة مع منتخب الإمارات، التي ستقام في 29 من أغسطس الجاري، على استاد هزاع بن زايد، ومباراة الجولة العاشرة أمام منتخب اليابان، في الخامس من سبتمبر المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.
وخضع جميع لاعبي الأخضر لفحوصات طبية لدى الجهاز الطبي للمنتخب فور انضمامهم للمعسكر للوقوف على الحالة الصحية لكافة اللاعبين المنضمين.

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