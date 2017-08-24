 حاج سوداني يحكي قصة تعافيه من السرطان وحجته الأولى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

1400 عملية أجرتها مستشفيات الصحة للحجاج خلال شهر ذو القعدة رئيس الرائد: التعاقد مع شيكابالا جاء بقناعة فنية بحتة (البيئة) تحظر أسماك الزينة من بلجيكا أمطار متفرقة على منطقة جازان حاج سوداني يحكي قصة تعافيه من السرطان وحجته الأولى لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة استعدادا لمواجهة الإمارات خبير ومحلل سياسي : هذه الخطوة “خطيرة للغاية” ستسبب انهيارا كاملا للنظام المصرفي القطري الدفاع المدني يحدد تمركز فرق الإخلاء الطبي في المشاعر المقدسة مانشستر يونايتد يجدد عقد إبراهيموفيتش لعام واحد مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7245.66 نقطة إغلاق ثلاجات مواد غذائية ومطعم شهير بمكة سفير روسيا: نتوقع إبرام اتفاق تعاون عسكري مع قطر قريبا

حاج سوداني يحكي قصة تعافيه من السرطان وحجته الأولى

حاج سوداني يحكي قصة تعافيه من السرطان وحجته الأولى
المناطق_وكالات

بالتوكل على الله سبحانه وتعالى بأنه الشافي المعافي وبالتفاؤل والأمل، هزم حاج سوداني مرض السرطان، وجاء ليؤدي فريضة الحج، بعد شفاءه من المرض، بفضل الله ومنته.
يشعر الحاج الخمسيني سعيد محمد حسن، القادم من السودان وهو يروي قصته مع مرض السرطان لـ(الجزيرة أونلاين) بالسعادة تغمره لتجاوزه محنة المرض، ووصوله إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وكأن له من اسمه نصيب بتلك السعادة.
ويقول الحاج سعيد: “كنت أعاني منذ عدة سنوات من بوادر وجود مرض السرطان، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة تأكدت إصابتي بالمرض، فتحاملت على الألم وحاولت أن أتناسى هذه المأساة لعل وعسى أن تزول”.
وأضاف: “في وقت لاحق اشتدت علي المعاناة مع المرض وزاد الألم، وتقرر دخولي إلى المستشفى لإجراء عدة عمليات جراحية”، مشيراً إلى أنه استطاع التكيف مع مرضه، راضياً بقضاء الله وقدره.
ونوه الحاج سعيد إلى أن تضافر الجهود الطبية مع المساندة الأسرية في رفع روحه المعنوية حتى تجاوز محنة السرطان. وقال: “كنت أسمع عن الصبر عند المصائب، ولا أعرف ما تعنيه فعلاً هذه العبارة، إلا أن الظروف، ولله الحمد، جعلتني أستشعر قيمة الصبر وأسلم أمري لله سبحانه وتعالى، فكم من مريض غيري يعاني أضعاف ما أعانيه، وكم من مريض غيري يعيش على الأجهزة الطبية”.
وأكد أنه قبل عدة أشهر تعافى تماماً من السرطان ولله الحمد، وأنه يتمتع الآن بصحة جيدة، معبراً عن إيمانه وتسليمه بأن ما مر به خلال فترة مرضه شيء مكتوب من الله تعالى.
ولفت الحاج سعيد إلى أن الكثير من المرضى يعتبرون مرضهم نهايةً لهم، وتلك نظرة خاطئة، إذ يجب مقاومة المرض بالقوة والصبر والاحتساب والتوكل على الله تعالى في كل شيء، ومتابعة الطبيب المختص؛ للعلاج من هذا المرض، فلا يوجد داء إلاّ وله دواء.
وأضاف: “عودتي للشفاء والحياة بعد المرض أكبر نعمة أنعمها الله تعالى علي، وأعيش الآن سعادة لا توصف وأنا آتي إلى مكة المكرمة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام لأول مرة في حياتي”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>