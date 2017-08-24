 (البيئة) تحظر أسماك الزينة من بلجيكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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(البيئة) تحظر أسماك الزينة من بلجيكا

(البيئة) تحظر أسماك الزينة من بلجيكا
المناطق_الرياض

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظرا مؤقتا على استيراد أسماك الزينة الحية من نوع (KOI Carp) من دولة بلجيكا.
و أوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة، الدكتور سند الحربي “أن الوزارة فرضت حظر هذا النوع من الأسماك بناء على النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) المتضمنة تأكيد وجود إصابات بمرض (Koi Herpesvirus disease) في تلك الأسماك”.
وبين مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح “أنه جرى التعميم على المحاجر وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من الأمراض”.

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