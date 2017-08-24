 رئيس الرائد: التعاقد مع شيكابالا جاء بقناعة فنية بحتة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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رئيس الرائد: التعاقد مع شيكابالا جاء بقناعة فنية بحتة

رئيس الرائد: التعاقد مع شيكابالا جاء بقناعة فنية بحتة
المناطق_متابعات

أكد عبد العزيز التويجري رئيس نادي الرائد أن التوقيع مع نجم نادي الزمالك المصري محمود عبدالرازق (شيكابالا) جاء بقناعة فنية بحتة لخدمة فريقه الذي يعاني بناء الهجمات ومساندة هداف الفريق الغيني بانجوورا.
ووقع اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة شيكابالا عقدا احترافيا مع نادي الرائد على سبيل الاعارة لمدة عام بحضور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ونائب رئيس نادي الرائد عبد الرحمن العايد في صفقة بلغت قيمتها بحسب مصادر (د.ب.أ) 420 ألف دولار شاملة حصة اللاعب ورواتبه وكذلك حصة ناديه.
وأوضح التويجري لـ(د.ب.أ) أن شيكابالا سيكون علامة استثمارية بجانب الاستثمار الفني بالملعب، وقال :”اخترنا شيكابالا لسببين الأول فني والثاني استثماري فنحن سعداء بوجود لاعب له اسمه وتاريخه ونجوميته وسيضيف لنا الكثير خاصة واننا مقبلين العام القادم على مرحلة الخصخصة التي تحتاج لقوة حضور جماهيري وإعلامي فالأندية ستكون روافد تسويق لمنتج كرة القدم واللاعبين المشاهير يسهمون لتحقيق ذلك بجانب أن الكادر التدريبي كان صاحب الموافقة الأساسية لانضمام شيكابالا والذي نتوقع منه الكثير”.
وعن مستوى التحكيم في الدوري، قال التويجري :”متأكد أن هذا الموسم سيكون عام التحكيم السيء والصافرة ستحدد ملامح بطل بأخطائها وكذلك الهابطين للدرجة الأولى وقد تحدثت بعد مباراة الفيصلي التي خسرناها مع رئيس اتحاد الكرة عادل عزت وأعربت له عن قلقي من الاخطاء التحكيمية التي تتجاوز التقدير التحكيمي ووعدني خيرا وأكد انهم سيعملون بجدية على ملف التحكيم” ، وأضاف :”تأجيل تطبيق تقنية الفيديو إلى الجولة الثامنة عشر يعني أننا أمام كوارث قادمة تحكيميا ولن نسكت عن حقنا في نادي الرائد بكل الطرق القانونية وما حدث في مباراتنا أمام الفيصلي نريده ألا يتكرر فنحن لا نطالب سوى بحقنا الذي كفله قانون اللعبة”.

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