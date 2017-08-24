 رسميا ..ريال مدريد يسيطر على جوائز العام في أوروبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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رسميا ..ريال مدريد يسيطر على جوائز العام في أوروبا

رسميا ..ريال مدريد يسيطر على جوائز العام في أوروبا
المناطق_الرياض

سيطر نادي ريال مدريد الاسباني على جوائز الموسم في اوروبا من خلال الحفل الذي اقيم في مدينة موناكو الفرنسية مساء اليوم الخميس .

و نال جائزة افضل مدافع في اوروبا بالموسم الماضي , المدافع سيرخيو راموس , بينما حصل نجم وسط ريال مدريد لوكا مودريتش جائزة افضل لاعب وسط في اوروبا في موسم 2016 – 2017 .

اما جائزة افضل مهاجم فذهبت لنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو عن موسمه المميز مع النادي الملكي .

و نجح حارس يوفنتوس جيانلويجي بوفون في التتويج بجائزة افضل حارس مرمى في اوروبا بالموسم المنقضي 

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