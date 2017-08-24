رسميا ..ريال مدريد يسيطر على جوائز العام في أوروبا

سيطر نادي ريال مدريد الاسباني على جوائز الموسم في اوروبا من خلال الحفل الذي اقيم في مدينة موناكو الفرنسية مساء اليوم الخميس .

و نال جائزة افضل مدافع في اوروبا بالموسم الماضي , المدافع سيرخيو راموس , بينما حصل نجم وسط ريال مدريد لوكا مودريتش جائزة افضل لاعب وسط في اوروبا في موسم 2016 – 2017 .

اما جائزة افضل مهاجم فذهبت لنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو عن موسمه المميز مع النادي الملكي .

و نجح حارس يوفنتوس جيانلويجي بوفون في التتويج بجائزة افضل حارس مرمى في اوروبا بالموسم المنقضي