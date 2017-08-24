1400 عملية أجرتها مستشفيات الصحة للحجاج خلال شهر ذو القعدة

أكدت الصحة أن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام، حيث أجرت (147 ) قسطرة قلبية و (7) عمليات قلب مفتوح، وذلك منذ بداية شهر ذو القعدة حتى يوم أمس .

وأوضحت أنها أجرت خلال الفترة (901) حالة غسيل دم (كلوي) وعدد (42) عملية مناظير، و (307) عملية جراحية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الزيارات لأقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحجاج بلغ (11837) زيارة، وبلغ عدد المراجعين للعيادات (17974 ) مراجعا، وعدد المراجعين للمراكز بلغ ( 139281) مراجعا، فيما بلغ عدد حالات الدخول ( 1257) حالة .

وأكدت أنه تسجل أي حالة للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس .

يذكر أن الصحة وكعادتها في كل موسم حج تنفيذ برنامج (إنقاذ حياة) الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، الغسيل الكلوي بنوعيه البروتيني والدموي، المناظير الهضمية، بالإضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج، كما تعمل على تفعيل خدمات الطب الميداني والطوارئ في الحج، حيث جهزت أسطولاً يضم 100 سيارة إسعاف صغيرة، تعمل كوحدات عناية مركزة متحركة، للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في الميدان بالإضافة إلى 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز .

وتسخر الصحة جميع الإمكانيات البشرية لخدمة الحجاج، حيث كلفت ما يقارب 29000 ممارس صحي في برنامج القوى العاملة من مختلف الفئات الطبية والفنية والإدارية في موسم الحج .