 بلدية شمال الباحة تكثف جولاتها التفتيشية وتنذر 32 محلا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدية شمال الباحة تكثف جولاتها التفتيشية وتنذر 32 محلا

بلدية شمال الباحة تكثف جولاتها التفتيشية وتنذر 32 محلا
المناطق_الباحة

قامت  مراقبي بلدية الشمال بمنطقة الباحة بجولات  تفتيشية  على عدد من المحلات التجارية وانذرت 32 محل رصد عليها عدد من الملاحظات البلدية

واوضح محمد الشهراني رئيس بلدية الشمال  بانه تم خلال الجولات مصادرة 10 حبات حليب /وزن 1 لتر منتهي الصلاحيه وخضار 10 كليو واغلاق 8 محلات مشيرا بأن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية ستتواصل على مختلف المحال التجارية، مشددًا على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة لضمان المحافظة على الصحة العامة ، مفيدا بأن ذلك يأتي بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط والذي يؤكد دائماً على البلديات والإدارات إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنيين والمقيمين.

‏‎ودعا الشهراني المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد منتهية الصلاحية.

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