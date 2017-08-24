 فريق طبي ينجح في ولادة مواطنة بعد عقم 12 عاماً بمستشفى طريف العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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فريق طبي ينجح في ولادة مواطنة بعد عقم 12 عاماً بمستشفى طريف العام

فريق طبي ينجح في ولادة مواطنة بعد عقم 12 عاماً بمستشفى طريف العام
المناطق_عرعر

تمكن فريق طبي في صحة الحدود الشمالية من إجراء عملية ولادة قيصرية لمواطنة انجبت طفلة بعد عقم 12 عاماً وكانت تعاني من إجهاض حتمي قبل موعد الولادة .

وأوضحت أمس صحة الحدود الشمالية بأن فريقاً طبياً في مستشفى طريف العام نجح في مساعدة سيدة سعودية على إنجاب طفلها بعد 12عاماً من العقم الأولي بعد عملية حقن مجهري تمت خارج المستشفى ، وأضافت بأنه تم إجراء عملية ربط عنق الرحم للسيدة داخل المستشفى والتي كانت تعاني من إجهاض حتمي في أسبوعها الثامن عشر ،وأكدت بأن الفريق الطبي بالمستشفى نجح بإجراء العملية القيصرية لها في الأسبوع السابع والعشرين وأنجبت طفلة تزن 666 جرام ،وبقت الطفلة تحت العناية المشددة في قسم العناية لحديثي الولادة بالمستشفى لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ،وذلك حتى استقرت حالتها الصحية وخرجت السيدة من المستشفى وهي بحالة جيدة ولله الحمد وتزن 1850 جرام .

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