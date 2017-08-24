 الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات الجامعيين للتقدم على 8666 وظيفة تعليمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات الجامعيين للتقدم على 8666 وظيفة تعليمية

الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات الجامعيين للتقدم على 8666 وظيفة تعليمية
المناطق_الرياض

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التعليم الخريجين والخريجات الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل أو خارج المملكة. وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف التعليمية (8666) وظيفة مخصصة.
وبالإمكان معرفة الشروط للمتقدم والمتقدمة للوظائف التعليمية عبر الرابط :
https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news143..

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