رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

توج النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الأسباني بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي ، اليوم الخميس خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ، في مونت كارلو.

وأحرز رونالدو الجائزة متفوقا على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والإيطالي جيانلويجي بوفون، نجم حراسة مرمى يوفنتوس الإيطالي.

وتوج رونالدو “32 عاما” مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي بلقب الدوري الأسباني، كما توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي ، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ البطولة منذ انطلاقها بمسماها الحالي.

وكان التتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هو الثالث لرونالدو ،بينما توج بها ميسي مرتين.