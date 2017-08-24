 رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
المناطق_وكالات

توج النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الأسباني بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي ، اليوم الخميس خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ، في مونت كارلو.
وأحرز رونالدو الجائزة متفوقا على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والإيطالي جيانلويجي بوفون، نجم حراسة مرمى يوفنتوس الإيطالي.
وتوج رونالدو “32 عاما” مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي بلقب الدوري الأسباني، كما توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي ، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ البطولة منذ انطلاقها بمسماها الحالي.
وكان التتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هو الثالث لرونالدو ،بينما توج بها ميسي مرتين.

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