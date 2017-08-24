أكثر من 167000 من شباب الوطن أكدوا جدارتهم وأعلنوا توطين النقل بالتطبيقات

بين رئيس هيئة النقل العام د. رميح بن محمد الرميح أن قرار مجلس الوزراء والذي صدر بتاريخ 10 رمضان 1438 والقاضي بقصر العمل في نشاط توجيه المركبات على السعوديين ساهم مباشرة في ارتفاع عدد المواطنين العاملين في هذا النشاط من 10‎%‎ الى ما يقارب الـ 95% من مقدمي خدمة النقل بالتطبيقات.

حيث دعم تنظيم عمل هذا النشاط في خلق فرص عمل للمواطنين وصلت الى 167000 فرصة عمل، مكنت المواطنين من الفئات العمرية المختلفة للعمل وتفصيلها كالتالي: 45156 للفئة العمرية بين 22-25 عاما على سبيل المثال (مختلف الفئات موضحة بالجدول)، وخلقت مجالاً جديداً للعمل الجزئي الحر. مبينا أن عدد مقدمي خدمة النقل بمركباتهم كان إجمالا أقل من 100 ألف، ونسبة السعوديين منهم لا تتجاوز 10٪‏ فقط، والآن بلغ عددهم 167000 ألفا وجميعهم سعوديين. بمعنى، والحديث للرميح، تم استحداث 67 ألف فرصة عمل جديدة وإحلال أكثر من 90 ألف وظيفه كانت مشغولة بالأجانب، كما أكّد الرميح أن التوطين يأتي نتيجة قناعة الهيئة بأن التوطين مرتبط بجودة الخدمة، ودلل على ذلك بقوله “إن مستوى رضى مستخدمي مركبات التطبيقات ارتفع بعد توطينها”، مضيفا أن هذا التوطين الناجح هو أول الثمار، وسيتضاعف القطاف مع استمرار تنظيم وتطوير أنشطة النقل الأخرى.

من جهته، بين نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي أن إعداد هذا التنظيم قد مر بعدة مراحل أنجز جزء منها والعمل مستمر على الانتهاء من البقية تباعاً، وكانت على النحو التالي:

1- إصدار هيئة النقل العام التنظيم الذي كفل وسهّل عمل شركات رائدة في هذا المجال، والتي كانت ممنوعة من قبل من ممارسة العمل بنموذج العمل المتبع لديهم. والآن تم السماح لهم بذلك وبصفه نظامية.

2- الهيئة استحدثت منصة “وصل” الإلكترونية وتضمن من خلالها مراقبة الخدمة والجودة.

3- عملت الهيئة مع الجهات الحكومية وخاصة الأمن العام / الإدارة العامة للمرور ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز الشراكة في دعم هذا النشاط.

4- بدأت الهيئة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وقصر العمل على السعوديين واستبعاد الأجانب مما عزز الفرص ووفر مئات الملايين من الريالات والتي كانت تحوّل إلى الخارج عن طريق العمالة الأجنبية.

5- فعّلت الهيئة منصة “وصل” منذ نهاية شهر 2017/7 وعملت على إدراج جميع السائقين والمركبات في المنصة.

وسوف تعمل الهيئة من خلال منصة “وصل” على التحقق من البيانات ومراقبة الخدمة وضبط الأسعار بشكل مستمر.

كما بين السهلي أن عدد شركات التطبيقات المرخصة من قبل هيئة النقل العام لتوجيه المركبات بلغ 23 شركة، تعمل بشكل نظامي وبكفاءة في 26 مدينة سعودية، وجميعها شركات نظامية مسجلة في منصة “وصل”.