ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد تشانغ قاو لي.

ورحب سمو ولي العهد بنائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين ومرافقيه في زيارتهم للمملكة، متمنيا لهم طيب الإقامة، فيما عبر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

عقب ذلك رأس سمو ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني اجتماع اللجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة مجالات التنسيق في الجوانب السياسية والأمنية والفرص التجارية ومجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية، بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها.

بعد ذلك وقع ولي العهد ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية على محضر أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة رفيعة المستوى بين حكومة المملكة والصين.

ثم جرى التوقيع على مذكرات تفاهم ومشاريع تعاون ثنائية بين المملكة والصين، وهي مذكرة تفاهم لمشروع شراكة لتطوير مشاريع التحلية باستخدام المفاعلات العالية الحرارة والمبردة بالغاز في المملكة، وقعها من الجانب السعودي الأمير تركي بن سعود بن محمد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، فيما وقعها من الجانب الصيني نائب مدير عام شركة الهندسة النووية الصينية تسو بين.

كما جرى التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء صندوق استثماري مشترك وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، فيما وقعها من الجانب الصيني معالي نائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح السيد نينغ جي تشه.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين وسائل الإعلام السعودية ووسائل الإعلام الصينية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، فيما وقعها من الجانب الصيني سفير الصين لدى المملكة لي هوا شين.

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية (CNNC ) وهيئة المساحة الجيولوجية لتوثيق التعاون القائم بين الجانبين في مجال استكشاف وتقييم مصادر اليورانيوم والثوريوم، وقعها من الجانب السعودي معالي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب، فيما وقعها من الجانب الصيني مدير عام المؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية ( CNNC ) تشيانغ تشي مين