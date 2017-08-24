المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين للحج: هنالك جهود تبذل ودولة تدعم بسخاء ومن العدل إبراز هذه المجهودات للعالم

التقى المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة الأستاذ / عبدالله بن مدلج المدلج ، رئيس وأعضاء اللجنة الإعلامية ببرنامج الاستضافة العام ، وبرنامج ذوي شهداء فلسطين ، بمقر البرنامج العام بفندق المرجان كروم بمكة المكرمة .

وشدد المدير التنفيذي للبرنامج في مستهل اللقاء على أهمية تقديم خدمات عالية المستوى للضيوف بما يلبي تطلعات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، وتسهيل أداء الفريضة علي إخوتنا المسلمين الضيوف من كل دول العالم عبر البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للبرنامج.

وأوضح أن البرنامج استضاف منذ انطلاقه عام 1417هـ، نحو 27 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم، لافتاً إلي الجهد الكبير التي تبذله الوزارة من أجل أن يحقق البرنامج أهدافه السامية وفق تطلعات ورغبة خادم الحرمين الشريفين بأن يكون العمل خيرياً معرفا بالمنهج الإسلامي المعتدل.

ودعا المدلج الإعلاميين الى أن يستفيدوا من الزخم الروحي والإنساني وأن يوظفوا قدراتهم الإعلامية في نشر مشاهد ولحظات معبرة من الدول المستضافة عموما ومن ذوي شهداء فلسطين ومصر، مشدداً – في ذات الوقت – على ضرورة التنسيق والمتابعة والمراجعة مع الوزارة التي سخرت مجهوداتها وكوادرها؛ من أجل خروج البرنامج في أفضل ما يمكن.

وأهاب المدلج بالإعلاميين إلى التركيز على إبراز الأهداف السامية للبرنامج، وما تقدمه المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يكون العمل تكاملياً، موضحاً أن البرنامج ناجح – بفضل الله تعالى -، ويحظى بثقة ولاة الأمر – أيدهم الله- وبتقدير وشهادة المستضافين والمشاركين فيه.

واختتم المدير التنفيذي قائلا: إن هنالك جهودا تبذل ودولة تدعم بسخاء، ومن العدل إبراز هذه المجهودات للعالم؛ حتى يقف على اهتمام المملكة وعنايتها بالإسلام والمسلمين، سائلا الله – تعالى- التوفيق للجميع