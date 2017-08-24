 المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين للحج: هنالك جهود تبذل ودولة تدعم بسخاء ومن العدل إبراز هذه المجهودات للعالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين للحج: هنالك جهود تبذل ودولة تدعم بسخاء ومن العدل إبراز هذه المجهودات للعالم عمل الرياض يكثف حملاته التفتيشية على المحافظات ويضبط “10” مخالفات ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين أكثر من 167000 من شباب الوطن أكدوا جدارتهم وأعلنوا توطين النقل بالتطبيقات رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات الجامعيين للتقدم على 8666 وظيفة تعليمية الشرطة الأمريكية تحقق في بلاغ عن إطلاق نار في تشارلستون فريق طبي ينجح في ولادة مواطنة بعد عقم 12 عاماً بمستشفى طريف العام بلدية شمال الباحة تكثف جولاتها التفتيشية وتنذر 32 محلا أمير الباحة يشدد على أهمية الرقابة من قبل أمانة المنطقة وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة مدير تعليم الأحساء “بالغنيم ” يشيد بفرق عمل أندية الأحياء غرفة الشرقية تقدم استشارات مجانية في الموارد البشرية

المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين للحج: هنالك جهود تبذل ودولة تدعم بسخاء ومن العدل إبراز هذه المجهودات للعالم

المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين للحج: هنالك جهود تبذل ودولة تدعم بسخاء ومن العدل إبراز هذه المجهودات للعالم
المناطق_عادل الزهراني

التقى المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة الأستاذ /  عبدالله بن مدلج المدلج ، رئيس وأعضاء اللجنة الإعلامية ببرنامج الاستضافة العام ، وبرنامج ذوي شهداء فلسطين ، بمقر البرنامج العام بفندق المرجان كروم بمكة المكرمة .

وشدد المدير التنفيذي للبرنامج في مستهل اللقاء على أهمية تقديم خدمات عالية المستوى للضيوف بما يلبي تطلعات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، وتسهيل أداء الفريضة علي إخوتنا المسلمين الضيوف من كل دول العالم عبر البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للبرنامج.

وأوضح أن البرنامج استضاف منذ انطلاقه عام 1417هـ، نحو  27 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم، لافتاً إلي الجهد الكبير التي تبذله الوزارة من أجل أن يحقق البرنامج أهدافه السامية وفق تطلعات ورغبة خادم الحرمين الشريفين بأن يكون العمل خيرياً معرفا بالمنهج الإسلامي المعتدل.

ودعا المدلج الإعلاميين الى أن يستفيدوا من الزخم الروحي والإنساني وأن يوظفوا قدراتهم الإعلامية في نشر مشاهد ولحظات معبرة من الدول المستضافة عموما ومن ذوي شهداء فلسطين ومصر، مشدداً – في ذات الوقت – على ضرورة التنسيق والمتابعة والمراجعة مع الوزارة التي سخرت مجهوداتها وكوادرها؛ من أجل خروج البرنامج في أفضل ما يمكن.

وأهاب المدلج بالإعلاميين إلى التركيز على إبراز الأهداف السامية للبرنامج، وما تقدمه المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يكون العمل تكاملياً، موضحاً أن البرنامج ناجح – بفضل الله تعالى -، ويحظى بثقة ولاة الأمر – أيدهم الله- وبتقدير وشهادة المستضافين والمشاركين فيه.

واختتم المدير التنفيذي قائلا: إن هنالك جهودا تبذل ودولة تدعم بسخاء، ومن العدل إبراز هذه المجهودات للعالم؛ حتى يقف على اهتمام المملكة وعنايتها بالإسلام والمسلمين، سائلا الله – تعالى- التوفيق للجميع

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