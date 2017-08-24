عمل الرياض يكثف حملاته التفتيشية على المحافظات ويضبط “10” مخالفات

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالمشاركة مع شرطة الرياض متمثلة بالضبط الإداري قوة الضبط الميداني حملات تفتيشية مفاجئة للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، فقد نفذ المكتب حملة تفتيشية على محلات بيع وصيانة الجوالات في بلدة “العيينة” التي تبعد اكثر من 35 كيلو متر ، ومحافظة ” المزاحمية ” التي تبعد حوالي 60 كيلو متر ، تم خلالها ضبط 5 مخالفات لقرار توطين الاتصالات وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات

كما نفذ المكتب حملةً أخرى على شارع سلطانة العام في السويدي وحي منفوحة بالرياض أسفرت عن ضبط 5 مخالفات لقرار التوطين والقبض على 5 وافدين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الاجراءات الرسمية بحقهم.

الجدير بالذكر أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يكثف الحملات التفتيشية بمشاركة الجهات الشريكة على جميع القطاعات والأنشطة التجارية في الرياض والمحافظات والمراكز التابعة للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة والقرارات المنظمة لسوق العمل , وفي مقدمتها توطين قطاع الاتصالات، ويشدد دوماً على عدم التهاون في تطبيق الانظمة واللوائح والعقوبات