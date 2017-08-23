 تأهيل وتخطيط شبكات المياه في حي المسورة بالعوامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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تأهيل وتخطيط شبكات المياه في حي المسورة بالعوامية

تأهيل وتخطيط شبكات المياه في حي المسورة بالعوامية
المناطق _محمود القاضي

شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية في التخطيط بإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي بحي المسورة بالعوامية بمحافظة القطيف ، وفق التخطيط العمراني والحضاري الذي سيقام على الحي بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية .

وأكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري  خلال الزيارة التي قام بها لحي المسورة برفقة مختصين من الوزارة أن الحي بحاجة إلى إعادة توزيع شبكات المياه والصرف الصحي بما يتلاءم مع التطوير مشيراً إلى أن هناك خطوط فرعية سيتم إزالتها واستحداث أخرى في مواقع مختلفة.

وبين المهندس المطيري أن عدد من الآبار ومحطات الضخ والرفع بحاجة إلى مراجعة وإعادة تأهيل حسب نوع الضرر الذي لحق بها إضافة إلى توجيه فرق التشغيل والصيانة للبدء في أعمال نزح المياه الناتجة عن الكسورات التي وقعت .

وشدد على أن فرق التشغيل والصيانة تعمل حالياً على التأكد من جاهزية الشبكات بنوعيها في العوامية.

يذكر أن خدمات المياه بالمنطقة الشرقية قامت بإيقاف وتصفية فواتير وحسابات المشتركين بحي المسورة وعددهم 480 مشترك خلال مرحلة نزع الملكيات وذلك من خلال فرع خدمات المياه بمحافظة القطيف

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