 متحدث التحالف يكشف أسباب استهداف أحد مباني مديرية أرحب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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متحدث التحالف يكشف أسباب استهداف أحد مباني مديرية أرحب

متحدث التحالف يكشف أسباب استهداف أحد مباني مديرية أرحب
المناطق _ الرياض

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، العقيد طيار الركن تركي بن صالح المالكي، أن ما تم استهدافه في مديرية أرحب عبارة عن مجموعة عناصر انقلابية مسلّحة.
وأكد بحسب “الإخبارية”، أن قيادة التحالف تابعت ما ورد إليها من معلومات استخباراتية بشأن وصول عناصر مسلحة لأحد المباني بمديرية أرحب، مضيفًا أن المعلومات الاستخبارية أكدت أن هذه العناصر الحوثية تتبع كتيبة خاصة ومكلفة بالانتشار في محيط مطار صنعاء.

وشدد المالكي على أن عملية استهداف هذه الميليشيات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف والاشتباك.

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