متحدث التحالف يكشف أسباب استهداف أحد مباني مديرية أرحب

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، العقيد طيار الركن تركي بن صالح المالكي، أن ما تم استهدافه في مديرية أرحب عبارة عن مجموعة عناصر انقلابية مسلّحة.

وأكد بحسب “الإخبارية”، أن قيادة التحالف تابعت ما ورد إليها من معلومات استخباراتية بشأن وصول عناصر مسلحة لأحد المباني بمديرية أرحب، مضيفًا أن المعلومات الاستخبارية أكدت أن هذه العناصر الحوثية تتبع كتيبة خاصة ومكلفة بالانتشار في محيط مطار صنعاء.

وشدد المالكي على أن عملية استهداف هذه الميليشيات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف والاشتباك.