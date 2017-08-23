 سمو ولي العهد يجتمع مع حاكم ولاية مسيسيبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سمو ولي العهد يجتمع مع حاكم ولاية مسيسيبي متحدث التحالف يكشف أسباب استهداف أحد مباني مديرية أرحب تأهيل وتخطيط شبكات المياه في حي المسورة بالعوامية صورة معبرة لطفل بالمسجد النبوي سرقة مولود من مستشفى الخرج..ومتحدث الصحة: الأمر لدى الجهات الأمنية المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين للحج: هنالك جهود تبذل ودولة تدعم بسخاء ومن العدل إبراز هذه المجهودات للعالم عمل الرياض يكثف حملاته التفتيشية على المحافظات ويضبط “10” مخالفات ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين أكثر من 167000 من شباب الوطن أكدوا جدارتهم وأعلنوا توطين النقل بالتطبيقات رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات الجامعيين للتقدم على 8666 وظيفة تعليمية الشرطة الأمريكية تحقق في بلاغ عن إطلاق نار في تشارلستون

سمو ولي العهد يجتمع مع حاكم ولاية مسيسيبي

سمو ولي العهد يجتمع مع حاكم ولاية مسيسيبي
المناطق _ واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة مساء اليوم مع معالي حاكم ولاية مسيسيبي السيد فيل براينت.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها خاصة في الصناعات العسكرية والتدريب والتعاون الأكاديمي.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، و معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى المملكة السيد كريستوفر هنزل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>