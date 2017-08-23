 اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة

اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة
المناطق _ واس

اعتمد مدير عام تعليم محافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي اليوم حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ، للعام الدراسي 1438-1439هـ.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية صديق بن يوسف خوجة أن إجمالي المشمولين بالحركة هذا العام بلغ (2810) من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ، مشيراً إلى أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات يتم إلكتروني عبر نظام نور من حساب قائد المدرسة المنقول منها المعلم .
من جانبها أشارت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين تهاني بنت عبدالله الدوسري إلى أن حركة النقل تمت بناءً على معايير وضوابط مفاضلة النقل الداخلي، موضحة أن الاعتراض على نتائج حركة النقل سيكون من خلال نظام نور ولمدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة ، للدخول على موقع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة على الرابط التالي: https://edu.moe.gov.sa/jeddah/Pages/default.aspx

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