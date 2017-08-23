هطول أمطار وجريان سيول بعدد من الأودية بمنطقة جازان

هطلت أمطار على منطقة جازان مساء اليوم ما بين الخفيفة إلى الغزيرة على معظم محافظات المنطقة والتي أدت الى جريان سيول (خفيفة ومتوسطة )وفي مجراها الطبيعي بكل من ( وادي شهدان) بمحافظة هروب و(وادي قصي)بمحافظة العيدابي و(وادي ضمد)بمحافظة ضمد و(وادي مشلحة)بمحافظة صبيا و(وادي رملان) بمحافظة الدرب و(وادي تعشر) بمحافظة الطوال و سيل منقول بوادي خلب بمحافظة الحرث حيث خضعت هذه الأودية المراقبة والمتابعة من قبل دوريات السلامة.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان أن مركز القيادة والتوجيه ابلغ الادارات والمراكز بارسال دوريات السلامة للتأكد من وضع اﻷودية ورفع تقارير عن الحالة .

وأشار أنه وردت عدد من البلاغات نتيجة لهطول الأمطار في تلك المحافظات نتج عنها بعض الحوادث الناتجة عن تلك الحالة المطرية عبارة عن انقاذ(٤) اشخاص داخل مجرى احد الاودية واخراج(٤) مركبات نتيجة المجازفة بالعبور لتلك السيول واحتراق (٣)أعمدة كهربائية بالإضافة الى ترنسين كهربائية.

واضاف بانه ورد عدد من البلاغات عن تضرر مركبتين و سقوط سقف منزل شعبي وسقوط (٤) جداران بالاضافة الى دخول مياة الامطار لبعض المنازل بمحافظة ضمد.

وأبان ال صمغان بأنة لم تسجل ولله الحمد اي اصابات او وفيات.

وحذر من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها وعدم السباحة في المياة الراكدة تجنبا لأي مكروه لاسمح الله.

وأهاب بالجميع بضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات..متمنيا السلامة للجميع.