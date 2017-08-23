 ابناء وبنات رفاق بمهرجان سلمى مول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ابناء وبنات رفاق بمهرجان سلمى مول هطول أمطار وجريان سيول بعدد من الأودية بمنطقة جازان اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة سمو ولي العهد يجتمع مع حاكم ولاية مسيسيبي متحدث التحالف يكشف أسباب استهداف أحد مباني مديرية أرحب تأهيل وتخطيط شبكات المياه في حي المسورة بالعوامية صورة معبرة لطفل بالمسجد النبوي سرقة مولود من مستشفى الخرج..ومتحدث الصحة: الأمر لدى الجهات الأمنية المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين للحج: هنالك جهود تبذل ودولة تدعم بسخاء ومن العدل إبراز هذه المجهودات للعالم عمل الرياض يكثف حملاته التفتيشية على المحافظات ويضبط “10” مخالفات ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين أكثر من 167000 من شباب الوطن أكدوا جدارتهم وأعلنوا توطين النقل بالتطبيقات

ابناء وبنات رفاق بمهرجان سلمى مول

ابناء وبنات رفاق بمهرجان سلمى مول
المناطق _ حائل
استضاف مهرجان صيف سلمى مول 2017 ابناء وبنات جمعية رفاق لرعاية الايتام بحائل وشارك الاطفال في الالعاب والمسابقات المقدمه  على المسرح
وقامت مؤسسة أبعاد الخبرات لتنظيم المعارض والمهرجانات المنظمة للمهرجان بتقديم 120 وجبة عشاء للأطفال وأسرهم
كما قامت إدارة مجمع سلمى بفتح صالة الالعاب للاطفال لاسعادهم
بدوره قدم مدير جمعية أيتام حائل الأستاذ عيسى بن فريح ميمي شكره لمؤسسة ابعاد الخبرات وإدارة سلمى مول على ماقدموه لإسعاد أبناء وبنات رفاق مع مجموعة من الأطفال الذين حضروا هذه الفعالية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>