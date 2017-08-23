ابناء وبنات رفاق بمهرجان سلمى مول

استضاف مهرجان صيف سلمى مول 2017 ابناء وبنات جمعية رفاق لرعاية الايتام بحائل وشارك الاطفال في الالعاب والمسابقات المقدمه على المسرح

وقامت مؤسسة أبعاد الخبرات لتنظيم المعارض والمهرجانات المنظمة للمهرجان بتقديم 120 وجبة عشاء للأطفال وأسرهم

كما قامت إدارة مجمع سلمى بفتح صالة الالعاب للاطفال لاسعادهم

بدوره قدم مدير جمعية أيتام حائل الأستاذ عيسى بن فريح ميمي شكره لمؤسسة ابعاد الخبرات وإدارة سلمى مول على ماقدموه لإسعاد أبناء وبنات رفاق مع مجموعة من الأطفال الذين حضروا هذه الفعالية.