 خادم الحرمين الشريفين يقيم مأدبة عشاء تكريماً لنائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يقيم مأدبة عشاء تكريماً لنائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين

خادم الحرمين الشريفين يقيم مأدبة عشاء تكريماً لنائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين
المناطق _واس

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في جدة مساء اليوم، مأدبة عشاء تكريماً لمعالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي.
وقد رحب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بمعالي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق له، فيما أعرب معاليه عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما وجده في المملكة من حفاوة وتكريم.
كما صافح معاليه أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء والقادة العسكريين.
حضر مأدبة العشاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والوفد الرسمي المرافق لمعالي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني.

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