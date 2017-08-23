المواطنه المتغيب ابنها بالخرج تجد ابنها وتقدم الشكر لمتابعين صحيفة المناطق لتفاعلهم

أوضحت والدة الشاب راكان عبدالله الحربي من محافظة الخرج بإنهاء ولله الحمد وجدت ابنها المتغيب عن المنزل.

وقدمت شكرها لصحيفة المناطق كما قدمت شكرها لسناب الخرج لايف على نشر الخبر والذي من خلاله تفاعل المجتمع معه وتم العثور على ابنها .

الجدير بالذكر أن الشاب كان متغيب عن المنزل وقامت والده بإبلاغ الجهات الأمنية عن تغيب ابنها عن المنزل وطالبت المجتمع ومتابعين “المناطق” بمساعدتها بالبحث عنه وعثرت عليه سالم وهو بصحة وعافية.

للإطلاع على الخبر السابق الذي نشرته المناطق وناشدت من خلاله المواطنه بالبحث عن ابنها المتغيب على رابط

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