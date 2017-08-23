مركز الأرصاد الجوية الأمريكي يحذر من مخاطر إعصار هارفي

دعا مركز الأرصاد الجوية الأمريكي الولايات الجنوبية التي من المحتمل أن تكون ضمن المسار المتوقع لإعصار هارفي إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين

سلامتهم.

وحث مركز الأرصاد في بيان له اليوم على موقعه على الانترنت سكان المدن الساحلية في ولاية تكساس إلى ضرورة اتباع التعليمات المعنية بمواجهة الأعاصير لحماية الحياة والممتلكات.

وأوضح أن سرعة الإعصار تزيد مع رياح تبلغ سرعتها 111 ميلاً في الساعة على الأقل وقت اصطدامها بساحل وسط تكساس صباح الجمعة أو في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وذكر أنه من المحتمل أن يجلب إعصار هارفي مخاطر متعددة بما في ذلك هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات.