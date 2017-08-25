 مستشفى الملك خالد بالخرج يشهد حادثة سرقة طفل حديث الولادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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مستشفى الملك خالد بالخرج يشهد حادثة سرقة طفل حديث الولادة

مستشفى الملك خالد بالخرج يشهد حادثة سرقة طفل حديث الولادة
المناطق _ الرياض

شهد مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج عصر يوم الخميس سرقة مولود بعد والدته مباشرة.

وتعود تفاصيل الحادثة ” إلى أن سيدةً أتت لأم الطفل “المخطوف”، وأدعت أنها تعمل بالمستشفى وترغب في معاينة طفل وتقديم بعض الفحوصات الطبية له للتأكد من سلامته، وقامت والدته بإعطائه للسيدة.

وبعد تأخر السيدة بدقائق بدأ القلق والخوف ينتاب قلب الأم، وقامت بعدها بالاتصال بزوجها الذي حضر إلى المستشفى وقام بالإبلاغ فورا عن اختفاء طفله.

وفوّر تلقيها البلاغ باشرت الجهات الأمنية، بهدف الوصول إلى السيدة الخاطفة وأسباب الخطف.

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