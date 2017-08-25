الجوازات تنفذ المرحلة الثانية من إنهاء إجراءات قدوم الحجاج في الخارج قبل وصولهم إلى المملكة

قامت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني باستكمال المرحلة الثانية من إنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام من مطار كوالالمبور بمملكة ماليزيا قبل وصولهم للمملكة لأداء فريضة الحج , بحضور معالي نائب وزير النقل الماليزي عزيز كبراوي ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين في كوالالمبور فواز طنف العتيبي .

وقد أبدى معاليه شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين باختيار ماليزيا لتحظى بشرف أول دولة تقوم بتسجيل دخول الحجاج من أراضيها .

وبالتنسيق مع وزارة النقل ممثلة بهيئة الطيران المدني فقد وصلت اليوم إلى صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الرحلة الثالثة للحجاج الماليزيين وعلى متنها عدد ( 285 ) حاجاً بعد أن تم إنهاء إجراءات دخولهم وأخذ خصائصهم الحيوية قبل وصولهم إلى المملكة من قبل موظفي المديرية العامة للجوازات المتواجدين حالياً في مطار كوالالمبور ، كما ستصل يوم غد الجمعة , الرحلة الرابعة وعلى متنها ( 287 ) حاجاً ، و بتاريخ 1438/12/4هـ ستصل الرحلة الخامسة والسادسة وعلى متن كل منها ( 280 ) حاجاً ، وبتاريخ 1438/12/5هـ ستصل الرحلة السابعة وعلى متنها عدد ( 483 ) حاجاً .

مما يذكر أن المراحل تأتي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 , الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج أثناء قدومهم إلى المملكة وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم ؛ وإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية .

وقد تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى يوم الأحد 1438/11/21هـ , عند قدوم أول رحلتين من ماليزيا إلى صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وعلى متن الرحلة الأولى عدد ( 10 ) حجاج والرحلة الثانية ( 65 ) حاجاً بعد أن تم إنهاء إجراءات دخولهم وأخذ خصائصهم الحيوية في مطار كوالالمبور بماليزيا قبل وصولهم إلى المملكة حيث كان في استقبالهم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ، ومساعد قائد قوة الجوازات لشؤون الحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد ، ومساعد قائد قوة الجوازات لشؤون المنافذ اللواء

خالد بن عبدالله المقبل .

وقد لاقت هذه المبادرة استحسان الحجاج الماليزيين لما وجدوه من سرعة في الإجراءات أثناء دخولهم المملكة في زمن قياسي مما يدل على مناسبة تطبيق هذه التجربة ونجاحها .