 مدير عام تعليم الرياض يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة في مكاتب التعليم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير عام تعليم الرياض يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة في مكاتب التعليم

مدير عام تعليم الرياض يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة في مكاتب التعليم
المناطق _الرياض
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع عددا من القرارات تقضي  بتكليف قيادات في مكاتب التعليم.
حيث صدر قرار بتكليف الأستاذ خالد بن زيد الدريهم مديراً لمكتب التعليم بالعزيزية وتكليف الدكتور ناصر بن محمد الأبيض مساعداً لمدير مكتب العزيزية ‏للشؤون المدرسية وتكليف الأستاذ صالح بن عبد العزيز بن سلمة مساعداً لمدير مكتب التعليم بشمال الرياض للشؤون المدرسية وتكليف الدكتور صالح بن علي الزهراني مساعداً لمدير مكتب التعليم بشمال الرياض للشؤون التعليمية.

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