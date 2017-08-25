مدير عام تعليم الرياض يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة في مكاتب التعليم

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع عددا من القرارات تقضي بتكليف قيادات في مكاتب التعليم.

حيث صدر قرار بتكليف الأستاذ خالد بن زيد الدريهم مديراً لمكتب التعليم بالعزيزية وتكليف الدكتور ناصر بن محمد الأبيض مساعداً لمدير مكتب العزيزية ‏للشؤون المدرسية وتكليف الأستاذ صالح بن عبد العزيز بن سلمة مساعداً لمدير مكتب التعليم بشمال الرياض للشؤون المدرسية وتكليف الدكتور صالح بن علي الزهراني مساعداً لمدير مكتب التعليم بشمال الرياض للشؤون التعليمية.