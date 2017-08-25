 الخام الأمريكي يهبط 2% مع تأهب المصافي للإعصار هارفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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الخام الأمريكي يهبط 2% مع تأهب المصافي للإعصار هارفي

الخام الأمريكي يهبط 2% مع تأهب المصافي للإعصار هارفي
خزانات نفط خام في أوكلاهوما بالولايات المتحدة. صورة من أرشيف رويترز.
المناطق _نيويورك

هبطت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 2 في المئة اليوم في الوقت الذي يهدد فيه الإعصار هارفي العمليات النفطية في مركز الطاقة على ساحل خليج المكسيك، إذ من المتوقع أن يصل الإعصار في صورة أقوى عاصفة تضرب البر الرئيسي الأمريكي في 12 عامًا.
ونزل الخام الأمريكي في العقود الآجلة 98 سنتًا ليبلغ عند التسوية 47.43 دولارًا للبرميل كما أغلق خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضًا 53 سنتًا أو 1 في المئة عند 52.04 دولارًا للبرميل.

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