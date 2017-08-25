الخام الأمريكي يهبط 2% مع تأهب المصافي للإعصار هارفي

هبطت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 2 في المئة اليوم في الوقت الذي يهدد فيه الإعصار هارفي العمليات النفطية في مركز الطاقة على ساحل خليج المكسيك، إذ من المتوقع أن يصل الإعصار في صورة أقوى عاصفة تضرب البر الرئيسي الأمريكي في 12 عامًا.

ونزل الخام الأمريكي في العقود الآجلة 98 سنتًا ليبلغ عند التسوية 47.43 دولارًا للبرميل كما أغلق خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضًا 53 سنتًا أو 1 في المئة عند 52.04 دولارًا للبرميل.