“الجوازات”: يمكن للطفل حديث الولادة الاستفادة من تأشيرة والدته المقيمة خلال العودة للمملكة

أكدت المديرية العامة للجوازات أن الطفل حديث الولادة يمكنه الاستفادة من تأشيرة والدته المقيمة عند عودتها مرة أخرى إلى المملكة، دون أن يكون لديه إقامة، لتتم إضافته على والده بعد وصوله إلى المملكة ودفع رسوم التأشيرة.

وردت المديرية على استفسار أحد الأشخاص عبر حسابها بـموقع “تويتر”، حول إمكانية دخول مولود حديث الولادة مع والدته المقيمة إلى المملكة بجواز السفر فقط، مبينةً “أن المولود يستفيد من تأشيرة والدته في حالة العودة إذا كان حديث الولادة، بعد الدخول يتوجه إلى الإدارة ويتم دفع رسوم التأشيرة والإضافة مع والده”.