 “هيئة النقل”: نسبة السعوديين في “تطبيقات الأجرة” ارتفعت من 10% إلى 95% .. وهذه أسباب الزيادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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“هيئة النقل”: نسبة السعوديين في “تطبيقات الأجرة” ارتفعت من 10% إلى 95% .. وهذه أسباب الزيادة

“هيئة النقل”: نسبة السعوديين في “تطبيقات الأجرة” ارتفعت من 10% إلى 95% .. وهذه أسباب الزيادة
المناطق - الرياض

كشف رئيس هيئة النقل، الدكتور رميح الرميح، أن نسبة السعوديين العاملين في قطاع سيارات الأجرة عبر التطبيقات بعد التوطين ارتفعت إلى 95%، بعد أن كانوا يمثلون 10% فقط.

وكشف أن موظفي القطاع كانوا أقل من 100 ألف، ونسبة السعوديين منهم لا تتجاوز 10%، موضحا أن الآلية المتبعة بعد قرار توطين القطاع ساهمت في ارتفاع هذه النسبة.

وأوضح الرميح أنه استُحدثت 67 ألف وظيفة إثر قرار التوطين، ومن ثم إحلال السعوديين في أكثر من 90 ألف وظيفة كانت مشغولة بالأجانب، ما سمح بتوفير 167 ألف وظيفة في القطاع جميع شاغليها من السعوديين الذين يشكلون حالياً نسبة 95% من العاملين في القطاع.

وبيّن الرميح أن عدد السائقين من الفئة العمرية بين 22-25 عاما بلغ 45156، وهو ما يُعد خلق مجال جديد للعمل الجزئي الحر.

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